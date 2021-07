Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Sarstedt (fre.) In der Zeit vom 26.06.2021, 15:00 Uhr - 27.06.2021, 17:00 Uhr, ereignete sich in 31157 Sarstedt, Friedrich-Ebert-Straße, öffentlicher Parkplatz vor der dortigen Apotheke eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Verursacherfahrzeug, ggf. weiß, beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen grauen PKW Skoda einer 33-Jährigen aus Giften. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 1500,-Euro.

Möglich ist auch, dass sich der Unfall im Ahrberger Weg in 31157 Sarstedt, OT Giften, ereignet hat.

Hinweise bitte an die Polizei Sarstedt unter der Tel.-Nr.: 05066-9850.

