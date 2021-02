Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den BMW gerammt

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist am Dienstag aus der Albert-Schweitzer-Straße gemeldet worden. Ein Anwohner entdeckte am Vormittag gegen 11 Uhr an seinem geparkten BMW X3 einen frischen Unfallschaden vorne links im Bereich der Scheinwerfer. Vom Verursacher war weit und breit nichts zu sehen. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Zeugen, denen im Zeitraum zwischen Montagabend, 21.30 Uhr, und Dienstagvormittag, 11 Uhr, etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

