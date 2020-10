Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Müllcontainer in Brand geraten

53902 Bad Münstereifel-Iversheim (ots)

Am Sonntagabend (21.30 Uhr) geriet in der Straße An der Ley aus bisher ungeklärter Ursache ein 600 Liter großer Müllcontainer in Brand. Dabei entstand an der daneben befindlichen Hausfassade ein Sachschaden.

