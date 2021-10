Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Renitente Ladendiebe - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Mittwoch (13.10.2021) versuchten zwei bislang Unbekannte, in einem Fachgeschäft im Einkaufszentrum Milaneo mehrere Brillen zu stehlen. Gegen 14.30 Uhr betraten zwei junge Männer gemeinsam das Brillengeschäft. Einer der beiden verwickelte die allein anwesende 49-jährige Verkäuferin in ein Gespräch, während der andere Sonnenbrillen im Wert von 700 Euro aus einem Verkaufsregal nahm, sie in eine mitgebrachte Papiertüte steckte und das Geschäft verlassen wollte. Als sich die Verkäuferin daraufhin dem Dieb in den Weg stellte, schlug ihr der jüngere Täter auf den Unterarm, packte sie am Handgelenk und verdrehte ihr den Arm. Nachdem die Frau daraufhin drohte, die Polizei zu verständigen, legte der Ältere die entnommenen Sonnenbrillen zurück und beide Täter verließen das Geschäft in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: 1. Person: Männlich, 14-15 Jahre alt, ca. 150 cm groß, kurze schwarze Haare, trug eine Brille mit schwarzem Brillengestell, eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Jacke, eventuell Osteuropäer. 2. Person: Männlich, 19-20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kurze schwarze Haare, vernarbtes Gesicht (Brand- oder Schnittnarben) trug eine dunkelblaue Jeans, und schwarze Sportschuhe mit weißen Sohlen, eventuell Osteuropäer. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefon-Nummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

