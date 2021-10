Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auffahrunfall - zwei Leichtverletzte

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (13.10.2021) gegen 19.20 Uhr auf der Heilbronner Straße kurz nach dem Pragsatteltunnel ereignet hat, sind zwei Personen leicht verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 60.000 Euro. Ein in Richtung Feuerbach fahrender 46-Jähriger fuhr mit seinem Lkw MAN auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw VW eines 27-Jährigen auf und schob diesen gegen den Anhänger eines 24-jährigen Volvo Sattelzugfahrers. Während der Unfallaufnahme war der Tunnel in Richtung Feuerbach bis um 21.15 Uhr gesperrt, es kam dadurch zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell