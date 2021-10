Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (12.10.2021) einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße Waren gestohlen zu haben. Ein 59-jähriger Ladendetektiv beobachtete den Tatverdächtigen gegen 17.30 Uhr dabei, wie er offenbar eine Jacke und eine Weste im Wert von knapp 400 Euro in die Umkleidekabine nahm und die Warensicherungen entfernte. Als er mit angezogener Jacke und im Rucksack verstauter Weste in Richtung Ausgang lief, stellte ihn der Detektiv und bat ihn ins Büro. Alarmierte Polizeibeamte nahmen ihn im Anschluss fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde am Mittwoch (13.10.2021) ein beschleunigtes Verfahren gegen den wohnsitzlosen georgischen Staatsbürger durchgeführt, in dessen Rahmen er vom Amtsgericht Stuttgart zu einer Bewährungsstrafe von vier Monaten verurteilt wurde.

