POL-S: Rabiater Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag (12.10.2021) eine Zigarettenschachtel aus einem Discountmarkt an der Blumenstraße gestohlen und ist anschließend mit seinem Begleiter geflüchtet. Der unbekannte Ladendieb nahm sich gegen 13.40 Uhr eine Zigarettenschachtel aus einem Regal an der Kasse und steckte diese in seine Tasche. Als er und sein Begleiter den Kassenbereich mit der Beute verließen, riefen die Kassiererinnen um Hilfe. Der 47 Jahre alte Filialleiter stellte sich dem mutmaßlichen Dieb in den Weg, der ihn daraufhin zu Boden stieß. Anschließend rannten sie in unbekannte Richtung davon. Der Täter war zirka 180 Zentimeter groß und zirka 25 Jahre alt. Er trug eine dunkelgrüne Jacke, dunkelblaue Jeans sowie eine Basecap. Sein Begleiter war zwischen 160 bis 170 Zentimeter groß und etwa 20 Jahre alt. Er hatte schwarze lockige Haare und trug eine Bauchtasche sowie ein weißes Oberteil mit schwarzen Applikationen. Beide Männer hatten ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

