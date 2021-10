Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kleinkraftrad gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (12.10.2021) an der Stubaier Straße ein Kleinkraftrad gestohlen. Die Täter stahlen den Roller der Marke Simson, der mutmaßlich mit einem Lenkradschloss gesichert war, zwischen 23.00 Uhr und 07.00 Uhr. Der Roller mit dem Versicherungskennzeichen 619 JOK hat einen Wert von über 2.000 Euro und war in einem Hinterhof abgestellt. Die Polizei bittet Zeugen, sich an das Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 zu wenden.

