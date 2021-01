Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Über die Füße gefahren

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Eine Autofahrerin ist am Dienstag mit ihrem Wagen einer 62-Jährigen über beide Füße gefahren. Der Unfall ereignete sich am Nachmittag in der Eisenbahnstraße. Die Frau lief auf dem Gehweg, als die 79-jährige Fahrerin aus der Basteigasse abbog. Offensichtlich übersah sie die Passantin und fuhr ihr über die Füße. Um die Verletzte kümmerten sich Sanitäter des Rettungsdienstes. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. |erf

