Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 15-Jähriger bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein 15 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist am Dienstagnachmittag (12.10.2021) in der Straße Obere Weinsteige mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche fuhr gegen 15.40 Uhr mit einem E-Scooter von der Stadtbahnhaltestelle Weinsteige in Richtung der Straße Auf dem Haigst. An der Fußgängerfurt überquerte er die Obere Weinsteige und stieß mit dem Ford Fiesta einer 35-Jährigen zusammen, die vom Albplatz in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Rettungskräfte versorgten den 15-Jährigen und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Zur Klärung der genauen Unfallursache sucht die Polizei Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell