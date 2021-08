Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe entfernen Katalysatoren an zwei Fahrzeugen

Mönchengladbach (ots)

In Mönchengladbach haben Diebe in Holt und Bonnenbroich an zwei Autos die Katalysatoren entfernt und gestohlen.

Am Mittwochmorgen, 18. August, meldete ein Autobesitzer der Polizei einen Katalysator-Diebstahl an der Geneickener Straße. Der Mann hatte den Toyota Prius am Montagmittag, 16. August, gegen 15 Uhr auf einem Privatparkplatz abgestellt. Als er das Auto am Mittwochmorgen gegen 10:30 Uhr wieder starten wollte, stellte er fest, dass an dem Wagen der Katalysator in der Zwischenzeit entfernt wurde.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 19. August, beobachtete ein Zeuge, wie zwei Unbekannte sich gegen 0 Uhr an einem Auto auf der Hehner Straße zu schaffen machten. Als die Diebe den Mann bemerkten, flüchteten sie in Richtung Monschauer Straße. Eine durch die hinzugerufene Polizei eingeleitete Fahndung nach den beiden Verdächtigen blieb erfolglos. Im Anschluss stellte die Besitzerin des betroffenen Wagens fest, dass an ihrem Auto der Katalysator entwendet wurde.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290.

