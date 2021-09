Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: P - Tür, Brandmeldealarm

Ennepetal (ots)

Am 18.09.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 08:06 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in die Hagener Straße alarmiert. Die Tür war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr geöffnet. Der Patient wurde von den Einsatzkräften erstversorgt und an den Rettungsdienst übergeben. Es waren ein Löschfahrzeug, eine Drehleiter und sechs Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 08:27 Uhr. Um 13:36 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in Heimstraße alarmiert. Das Gebäude wurde ausgiebig Erkundet. Ein Melder hatte aus unerklärlichem Grund ausgelöst. Es waren ein Kommandowagen, ein Löschfahrzeug, ein Tanklöschfahrzeug, eine Drehleiter und sieben Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 14:05 Uhr.

