Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze am Dienstag

Ennepetal (ots)

Am Dienstag den 14.09.20221 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu zwei Einsätzen alarmiert. Um 15:32 Uhr wurde eine Rauchentwicklung aus einem Keller an der Kölner Straße gemeldet. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte der Hauptwache schnell ein Grill in einem tiefer gelegenen Garten als Ursache. Der Einsatz endete um 15:45 Uhr Um 17:02 Uhr wurde im Hasper Bach eine medizinische Erstversorgung durchgeführt. Dieser Einsatz endete um 17:28 Uhr mit der Übergabe an den Rettungsdienst.

