Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verunfallter Fahrradfahrer im Wald

Ennepetal (ots)

Am 12.09.2021 um 16:03 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zur Technischen Hilfeleistung eines verunfallten Radfahrers in exponierter Lage , in einem Waldstück nahe des Neuenlander Weges in Ennepetal Alarmiert. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst im unwegsamen Gelände beim Transport der verletzten Person mit einem geländefähigem Fahrzeug. Im Einsatz befanden sich das Hilfeleistungslöschfahrzeug , sowie ein Gerätewagen Technik und insgesamt 5 Einsatzkräfte . Zusätzlich wurde der Löschzug 1 Alarmiert um den Grundschutz sicher zu stellen . Der Einsatz endete um 16:45 Uhr .

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell