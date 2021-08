Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Acht ausgesetzte Katzenbabys in Brake aufgefunden

Delmenhorst (ots)

In der Grünen Straße in Brake hat eine 43-jährige Anwohnerin am Freitagmittag in einem Schuppen acht in einem Karton befindliche, offensichtlich ausgesetzte und völlig unterversorgte, erst höchstens wenige Tage alte Katzenbabys aufgefunden. Die neugeborenen Kitten konnten glücklicherweise an ein Tierheim vermittelt werden.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake, 04401/935-115, oder einer anderen zuständigen Institution wie u.a. dem Tierschutzverein/Veterinäramt, in Verbindung zu setzen.

