Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Beifahrer in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Freitagvormittag, gegen 11 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Mann aus dem Landkreis Cuxhaven mit seinem PKW VW Caddy die B 212 aus Richtung Nordenham in Fahrtrichtung Brake. An der Golzwardener Kreuzung in Brake übersah er den vor ihm verkehrsbedingt haltenden PKW Ford Focus einer 50-jährigen Butjaderin und rollte auf diesen PKW auf. Der 76-jährige Beifahrer im Ford wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Gesamtschadenshöhe an den PKW beträgt ca. 350 Euro. Gegen den 31-jährigen wurde ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell