Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Zeuge stoppt stark betrunkenen 50-jährigen Autofahrer

UlmUlm (ots)

Ein engagierter Zeuge meldete der Polizei am Samstag gegen 12:30 Uhr einen in Schlangenlinien fahrenden Kleintransporter auf der Strecke zwischen Westerheim und Laichingen. Da die Fahrweise des Mercedes Sprinter derart gefährlich war, stoppte der Zeuge das Fahrzeug in der Ortsmitte von Laichingen und hielt dessen Fahrer bis zum Eintreffen der alarmierten Streife fest. Durch die Streifenbesatzung wurde bei dem 50-jährigen Fahrer des Mercedes Sprinter ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert über 2 Promille. Aus diesem Grund musste bei dem 50-Jährigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen werden, der Führerschein wurde an Ort und Stelle sichergestellt.

+++++++2132478

