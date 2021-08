Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Feuer in Ganderkesee - Werkstattanbau an einem Wohnhaus schwer beschädigt

Delmenhorst (ots)

Am 21.08.2021, 00.15 Uhr, kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einem als Werkstatt genutzten Anbau an einem Wohnhaus in der Straße Ahnbeker Ring in Ganderkesee. Das Feuer konnte durch die 70 Einsatzkräfte der angerückten Feuerwehren aus Schierbrok, Ganderkesee und Delmenhorst gelöscht werden, ohne dass das Feuer auf das Wohnhaus übergreifen konnte. Die Werkstatt mit einem hochwertigen Motorrad sowie ein Balkon wurden durch den Brand schwer beschädigt. Nach erster Schätzung entstand ein Sachschaden von ca. 120.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache sind eingeleitet.

