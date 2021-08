Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Brake +++ Fahrradfahrerin leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 19. August 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße in Brake leicht verletzt.

Gegen 13:00 Uhr befuhr eine 81-jährige Pkw-Fahrerin die Sielstraße in Richtung Bahnhofstraße. Beim Einfahren in den dortigen Einmündungsbereich übersah sie eine bevorrechtigte, 71-jährige Fahrradfahrerin, welche den Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Breite Straße befuhr.

Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß wurde die 71-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstanden lediglich geringe Sachschäden.

Gegen die 81-Jährige wurde ein Strafverfahren, aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell