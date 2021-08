Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss in Brake unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 19. August 2021, kontrollierten Beamte der Polizei Brake gegen 7:30 Uhr einen Pkw-Fahrer in der Straße "Am Binnenhafen" in Brake.

Während der Kontrolle schöpften die Beamten den Verdacht, dass der 28-jährige Fahrer aus Brake unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf THC (Cannabis).

Ein Arzt entnahm dem 28-Jährigen in der Folge eine Blutprobe.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell