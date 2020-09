Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zweite gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und des Polizeipräsidiums Mainz

Kirn (ots)

Mittwoch, 09.09.2020

Die eingerichtete Ermittlungsgruppe der Kriminalinspektion in Bad Kreuznach hat die von Zeugen zur Verfügung gestellten Videos der Tatnacht gesichtet und hierdurch Tatbeteiligungen einzelner Personen festgestellt. Nach Auswertung der Videosequenzen und ersten Zeugenvernehmungen sind derzeit 14 Personen des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs (gem. § 125a StGB) beschuldigt, darunter auch Jugendliche und Heranwachsende. Ermittlungen hinsichtlich weiterer tatbeteiligter Personen werden geführt. Nach ersten Erkenntnissen eskalierte ein Streit aufgrund persönlicher Differenzen zwischen zwei Familien syrischer Herkunft. Im Ergebnis wurden zwei der schwerverletzten Personen wenige Tage später wieder aus dem Krankenhaus entlassen, eine weitere schwerverletzte Person befindet sich noch in stationärer Behandlung. Zur Verhinderung weiterer Auseinandersetzungen wurden Gefährderansprachen bei allen tatbeteiligten Personen durchgeführt und rechtliche Konsequenzen einer erneuten Auseinandersetzung aufgezeigt. Die kriminaltechnische Auswertung gesicherter Spuren, u.a. an den sichergestellten Tatwerkzeugen, sowie Vernehmungen von Beschuldigten und Zeugen dauern noch an. Die Pressemeldung wurde auf den Portalen der Polizeiinspektion Kirn, Bad Kreuznach und des Polizeipräsidiums Mainz veröffentlicht.

