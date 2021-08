Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ampel in Brake nach Karambolage beschädigt - Verursacher geflüchtet - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 20.08.2021, wurde in Brake, Bürgermeister-Müller-Straße Ecke Breite Straße, im Zeitraum von etwa 09 Uhr bis 14:30 Uhr, durch eine/-n Unbekannte/-n mit einem unbekanntem Fahrzeug die Lichtzeichenanlage sowie ein Verkehrszeichen beschädigt. Der oder die Unfallflüchtige kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Ein Strafverfahren wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter 04401/935-115 in Verbindung zu setzen.

