Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall mit drei verletzten Motorradfahrern

Goslar (ots)

Am Samstag (26.06.2021) kam es gegen 18:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall entlang der B4 zwischen Rotheshütte und Hohegeiß. In einer Rechtskurve verloren zwei Motorradfahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und kamen nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei wurden alle Beteiligten verletzt und an den Maschinen entstand Totalschaden. Die drei Verletzten (2x schwer und 1x leicht verletzt) wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der entstandene Schaden wird auf 4.000EUR geschätzt. Gegen einen 42-jährigen Beteiligten aus Bad Harzburg wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen dem Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauch. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

