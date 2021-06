Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 27.06.2021

Goslar (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Sonntag, 27.06.2021, 00.50 Uhr

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurde der 22jährige Führer eines Pkw zur o.g. Zeit im Brieger Weg in Goslar durch eine Streife der Polizei Goslar angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt, ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Der Fahrzeugführer wurde der Polizeidienststelle in Goslar zugeführt. Dort wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Samstag, 26.06.2021, 22.40 Uhr

Im Rahmen der Kontrolle einer 33jährinen Führerin eines Pkw in der Hildesheimer Straße in Goslar wurden Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Ein durchgeführter Drogenschnelltest ergab ein positives Ergebnis auf den Konsum von Amphetaminen. Die Betroffene wurde der Polizeidienstelle in Goslar zugeführt. Dort wurde eine Blutentnahme veranlasst und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet sowie die Weiterfahrt untersagt.

