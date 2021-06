Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemittelung Polizeikommissariat Seesen vom 27.06.21

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Donnerstag, gegen 15.35 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Bismarckstraße / Harzstraße zu einem Verkehrsunfall, als eine 62-jährige Fahrzeugführerin beim Abbiegen einen 81-jährigen Verkehrsteilnehmer mit seiner elektrischen Gehhilfe übersah. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 16.30 Uhr, beim Befahren der Hildesheimer Straße eine Gartenumzäunung. Aufgrund der Spurenlage ist zu vermuten, dass der Verursacher in Richtung Bockenem fuhr und dann aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Wer Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter 05381/9440 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, gegen 12.20 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer die Straße "Im Wichmann" und touchierte hierbei den Zaun eines Grundstücks, wodurch ein Schaden von ca. 250 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Durch eine Zeugin wurde der Vorfall beobachtet, dass Kennzeichen des verursachenden Pkw notiert und der Polizei mitgeteilt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl

Vom Pkw eines 76-jährigen Mannes aus Stadtoldendorf wurde in der Zeit von Freitag, 19.00 Uhr, bis Samstag, 09.50 Uhr, der Katalysator abgebaut und entwendet. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Tatausführung auf einem Grundstück in der Bismarckstraße abgestellt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 600 Euro beziffert. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich geben kann, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

Diebstahl

Von einem in der Lautenthaler Straße abgestellten Anhänger wurde in der Zeit von Donnerstagnacht bis Samstagmorgen das Kennzeichen entwendet. Der Geschädigte erstattete Strafanzeige gegen Unbekannt.

i.A. Behnke, POK'in

