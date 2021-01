POL-HSK: Glätteunfall mit Verletzter

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Eine 35-jährige Autofahrerin erlitt am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall im Bereich des "Scharfenberger Bahnhofs" schwere Verletzungen. Um 05.20 Uhr fuhr die die Brilonerin auf der Bundesstraße 516 von Brilon in Richtung Rüthen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Frau auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto verlor und von der Straße abkam. Hier überschlug sich das Auto mehrfach. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße einseitig gesperrt.

