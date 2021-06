Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 26.06.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Freitag, 25.06.2021, 18.15 Uhr

Zur einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person kam es zur o.g. Zeit in der Von-Garßen-Straße in Goslar. Ein nachfolgender, 57jähriger, Motorradfahrer bemerkte offensichtlich zu spät, dass der vorausfahrende Pkw bis zum Stillstand abgebremst hatte, um Fußgängern das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Der Motorradfahrer kam daraufhin zu Fall und verletzte sich schwer, an Pkw und Motorrad entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Der verletzte Motorradfahrer wurde zur Behandlung dem Krankenhaus zugeführt, für die Zeit der Aufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Ladendiebstahl mit flüchtigem Täter

Freitag, 25.06.2021, 18.50 Uhr

Zu einem Ladendiebstahl kam es zur o.g. Zeit am Markt in Goslar. Die Mitarbeiterin eines dort ansässigen Schuhgeschäftes bemerkte einen akustischen Warensicherungsalarm, als ein zurzeit unbekannter männlicher Täter das Geschäft mit einem Rucksack verließ und auf Ansprache der Mitarbeiterin davonrannte. Dieser unbekannte Täter wurde durch einen ebenfalls unbekannten Zeugen verfolgt, welcher kurze Zeit später den Rucksack des Täters mit Schuhen als Diebesgut zurückbrachte. Der flüchtige Täter ist ca. 35 Jahre alt, 185 cm groß und schlank. Er hat kurze, blonde Haare und war mit blauer Jeans und schwarzer Jacke bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Goslar unter Tel. 05321-3390 zu melden.

