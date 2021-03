Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neuhermsheim (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Donnerstagvormittag auf der Ludwigshafener Straße bei Neuhermsheim. Eine 28-jährige Frau war gegen 10.30 Uhr mit ihrem Mazda auf der Ludwigshafener Straße in Richtung Maimarktgelände unterwegs. Zeitgleich bog eine 35-jährige Frau mit ihrem Peugeot aus der Hermsheimer Straße in die Ludwigshafener Straße in Richtung Maimarktgelände ein. Dabei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die zwei Fahrerinnen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Unklar ist derzeit noch der genaue Unfallablauf, da beide Frauen unterschiedliche Unfallschilderungen abgaben. Daher sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zur Ampelschaltung geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

