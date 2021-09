Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Person hinter Tür und First Responder

Ennepetal (ots)

Am 11.09.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu bislang 2 Einsätzen alarmiert. Den Anfang machte um 8:42 Uhr eine Hilflose Person in einer verschlossenen Wohnung. Es wurde sich Zugang über ein auf Kipp stehendes Fenster verschafft und der Patient an den anwesenden Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz für die 6 Einsatzkräfte der Hauptwache, welche mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) und einer Drehleiter vor Ort waren, endete um 9:19 Uhr. Der vorerst letzte Einsatz ging um 18:18 Uhr auf der Hauptwache ein. Das HLF wurde zur Erstversorgung eines Patienten nach einem Fahrradsturz alarmiert. Die 4 Einsatzkräfte versorgten den Patienten bis zum Eintreffen des mitalarmierten Rettungswagens und beendeten den Einsatz um 18:35 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell