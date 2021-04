Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (122/2021) Drogenfund bei Einsatz wegen Ruhestörung - Polizei beschlagahmt rund zwei Kilo Marihuana in Wohnung in Bovenden

Göttingen (ots)

Bovenden

Donnerstag, 8. April 2021, gegen 20.15 Uhr

BOVENDEN (jk) - Einen unerwarteten Fund hat die Polizei am Donnerstagabend (08.04.21) bei einem Einsatz in Bovenden (Landkreis Göttingen) gemacht. In der Wohnung eines 22 Jahre alten Mannes stießen die Ermittler auf rund zwei Kilo Marihuana, mehrere Beutel mit unterschiedlichen Pillen und farbigen Pulvern, diverses szenetypisches Zubehör sowie verbotene Waffen, darunter eine Machete und ein Wurfstern. Der komplette Fund wurde beschlagnahmt.

Ursprünglich hatten die Beamten das mehrgeschossige Wohnhaus aufgesucht, um einen zuvor eingegangenen Hinweis auf eine Ruhestörung zu überprüfen. Als der 22-Jährige in diesem Zusammenhang seine Wohnungstür öffnete, stieg den Beamten sofort ein intensiver Marihuanageruch in die "geschulten Nasen".

Eine durch die Staatsanwaltschaft (StA) Göttingen angeordnete Durchsuchung förderte schließlich die genannten Gegenstände und Substanzen zu Tage. Der 22 Jahre alte Mieter wurde daraufhin zunächst vorläufig festgenommen. Er kam am Freitagvormittag (09.04.21) nach Rücksprache mit der StA wieder auf freien Fuß. Die gegen ihn eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- sowie das Waffengesetz dauern an.

