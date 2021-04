Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (120/2021) Parteibüros und Ladengeschäft in der Hann. Mündener Innenstadt mit Farbe beschmiert - Motiv unklar, Göttinger Staatsschutz ermittelt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Kirchstraße

Donnerstag, 8. April 2021, gegen 01.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - In der Innenstadt von Hann. Münden (Landkreis Göttingen) sind Donnerstagnacht (08.04.21) die Fassaden zwei Parteibüros und eines Ladengeschäftes mit grauer und roter Farbe besprüht worden. Alle betroffenen Gebäude befinden sich in der Kirchstraße. Das Motiv für die Sachbeschädigungen ist zurzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu laufen und werden in alle Richtungen geführt. Das Staatschutzkommissariat der Polizeiinspektion Göttingen hat die Bearbeitung übernommen.

Im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen fahndet die Polizei nach einem ca. 20 bis 30 Jahre alten, schlanken Mann, den ein Anwohner nach eigenen Angaben gegen 01.00 Uhr noch bei der Tatausführung beobachtet hat.

Der Unbekannte soll mit einer grauen Jacke und einem schwarzen Pullover bekleidet gewesen sein. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem Flüchtigen einleitete. Die Maßnahme verlief jedoch ergebnislos.

Die Höhe des verursachten Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Bereits Ende letzten Jahres waren die beiden Parteibüros das Ziel von Sachbeschädigungen. Die Göttinger Ermittler prüfen deshalb auch, ob es möglicherweise einen Bezug zu diesen Taten gibt.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizei in Göttingen, Telefon 0551/491-2115, oder das Polizeikommissariat Hann. Münden, Telefon 05541/9510, entgegen.

