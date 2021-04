Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: POL-GÖ/Autobahn: (118/2021) Auffahrunfall am Stauende, "LKW auf LKW", eine schwerverletzte Person, Autobahn Rtg. Norden ab AS Nörten-Hardenberg z.Zt.voll gesperrt

Göttingen (ots)

07.04.2021,15.20 Uhr, Gemarkung Nörten-Hardenberg, zwischen AS Nörten-Hardenberg und AS Northeim/West. Im Bereich vor der dortigen Großbaustelle kommt es aufgrund von Arbeiten im Baustelleneinlauf zu einem Rückstau. Im weiteren Verlauf kommt es dabei am Stauende zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Sattelzügen. Der Führer des auffahrenden Sattelzuges wird dabei schwer verletzt. Zur Versorgung der Verletzten, Bergung sowie Reinigung der Fahrbahn wird die Autobahn ab 15.40 Uhr vollgesperrt und der Verkehr ab der AS Nörten-Hardenberg über die ausgewiesene Umleitung abgeleitet. Zur Zeit eingesetzt sind Rettungsdienste, Abschleppdienst sowie "VIA-Niedersachsen".

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell