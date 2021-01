Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt getarntes Elektroimpulsgerät und Drogen

Siegen (ots)

Am Sonntagmorgen kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof Siegen einen Mann, der eine Taschenlampe mit sich führte, die sich als Elektroimpulsgerät entpuppte. Außerdem beschlagnahmten die Beamten mehrere Betäubungsmittel.

Am 17.01.2021 gegen 04:00 Uhr fiel der Bundespolizei am Siegener Bahnhof ein Mann auf, der scheinbar keine absehbaren Reiseabsichten hatte. Auf die Ansprache der Beamten reagierte der 30-jährige Kreuztaler zunächst nicht und versuchte den Bundespolizisten auszuweichen. Bei der Befragung zu den Beweggründen seines Aufenthalts im Bahnhof wurde der Mann zunehmend nervöser und gab plötzlich an, eine Spritze mit sich zu führen. Er fasste zudem, entgegen den Anweisungen der Polizisten, immer wieder in seine Jackentaschen, sodass sich die Beamten entschlossen den Mann zu durchsuchen. Dabei fanden sie ein Verschlusstütchen mit einer weißen Paste (vermutlich Amphetamine) und Marihuana (ca. 10g) auf. Neben der Einwegspritze stießen die Bundespolizisten auf ein Elektroimpulsgerät ohne Prüfzeichen, welches als Taschenlampe getarnt war.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen "Unerlaubtem Waffenbesitz" und "Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz" ein und beschlagnahmte die Gegenstände.

