BPOL NRW: Unbekannte legen Absperrgitter auf Gleise - Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Gelsenkirchen (ots)

Heute Nacht (15. Januar) platzierten Unbekannte ein Absperrgitter auf die Gleise am S-Bahn-Haltepunkt Gelsenkirchen-Rotthausen. Eine S-Bahn überfuhr den Gegenstand.

Am Freitag, gegen 2 Uhr, alarmierte der Triebfahrzeugführer der S-Bahn 2 von Essen Hauptbahnhof nach Dortmund, die Bundespolizei in Gelsenkirchen. Er musste aufgrund eines Gegenstandes im Gleisbereich eine Schnellbremsung einleiten. Kurz zuvor kollidierte der Zug mit einem Absperrgitter, den Unbekannte auf die Strecke am Haltepunkt Gelsenkirchen-Rotthausen gelegt hatten.

Erste Ermittlungen ergaben, dass keine Beschädigungen am Zug versursacht hat. Am Gleiskörper waren lediglich noch Abriebspuren festzustellen.

Durch den Vorfall kam es zu Verspätungen für betroffenen Züge.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und bittet Zeugen um Hinweise. Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen. *BA

