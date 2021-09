Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Brandmeldealarme

Ennepetal (ots)

Am 06.09.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 11:15 Uhr zu einem Brandmeldealarm in die Heimstraße alarmiert. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass der Heimrauchmelder durch angebranntes Essen ausgelöst hatte. Die Küche wurde gelüftet. Es war die Hauptamtliche Wache mit 9 Einsatzkräften vor Ort, des weiteren wurden der LZ1 und die LG5 alarmiert, mussten aber nicht mehr tätig werden. Der Einsatz endete um 11:40 Uhr.

Um 15:39 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Wuppermannstraße alarmiert. Der Rauchmelder wurde durch angebranntes Essen ausgelöst, die Feuerwehr konnte sich mittels tragbarer Leitern Zugang über ein gekipptes Fenster verschaffen, den Herd abstellen und die Wohnung belüften. Die Bewohnerin konnte den Herd krankheitsbedingt nicht selbstständig abschalten. Deshalb wurde die Patientin in ein Krankenhaus gebracht. Es war die hauptamtliche Wache, der Löschzug 1 und die Löschgruppe 5 alarmiert. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte im Einsatz. Um 16:50 Uhr waren alle Feuerwehrangehörigen wieder am Standort.

Um 18:10 Uhr wurden die Einsatzkräfte erneut zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage einer Firma im Stadtteil Oberbauer alarmiert. Vor Ort hatte sich durch eine heiß gelaufene Maschine kurzzeitig Rauch in einer Halle entwickelt, der die Brandmeldeanlage auslöste. Beim Eintreffen der Feuerwehr, war die Halle schon wieder nahezu rauchfrei. Die Maschine und die Halle wurden mittels Wärmebildkamera kontrolliert und nach kurzer Zeit, konnte die Anlage wieder zurückgestellt werden. Im Einsatz waren die Löschgruppe Oberbauer und der Löschzug der hauptamtlichen Wache, mit insgesamt 12 Einsatzkräften. Der Einsatz endete um18:47 Uhr.

