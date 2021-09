Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: P - Tür, Brandgeruch, Unfall mit Krad, Unfall mit Krad und Bus

Ennepetal (ots)

Am 03.09.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 10:33 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in die Julius - Bangert - Straße alarmiert. Die Tür wurde mit Spezialwerkzeug geöffnet. Es waren ein Löschfahrzeug, eine Drehleiter und sechs Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 10:55 Uhr. Um 15:06 Uhr wurde die Feuerwehr in die Voerder Straße alarmiert. Aus einem Gebäude wurde starker Brandgeruch wahrgenommen. Das Gebäude wurde ausgiebig Erkundet. Da es bereits vor längerer Zeit in dem Gebäude gebrannt hatte, konnte dies als Ursache für den Brandgeruch festgestellt werden. Es waren ein Löschfahrzeug, ein Tanklöschfahrzeug, eine Drehleiter und sieben Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 15:19 Uhr. Um 15:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad zur L 699 alarmiert. Ein gestürzter Kradfahrer wurde durch die Einsatzkräfte und den Rettungsdienst versorgt, der Brandschutz wurde sichergestellt und die auslaufenden Betriebsmittel wurden abgestreut und entsorgt. Es waren ein Kommandowagen, ein Löschfahrzeug, ein Tanklöschfahrzeug und sieben Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 16:09 Uhr. Um 16:59 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus und zwei Motorrädern alarmiert. Die Einsatzstelle wurde abgesichert. Zwei verletzte Kradfahrer wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch die Feuerwehr erstversorgt, acht betroffen Personen wurden betreut. Auslaufende Betriebsmittel wurden beseitigt. Die Fahrgäste des Busses konnten ihre Fahrt nach Beendigung des Einsatzes fortsetzen. Es waren der Löschzug eins, die Löschgruppe Voerde und die Hauptwache mit insgesamt 23 Einsatzkräften vor Ort. Der Löschzug eins stellte zusätzlich den Grundschutz sicher. Der Einsatz endete um 18:00 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell