Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - Nach Unfallflucht gestellt

RingsheimRingsheim (ots)

Nach einem Unfall in der Nacht auf Sonntag ermitteln die Beamten des Polizeireviers Lahr gegen einen 26 Jahre alten Mann wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. Der BMW-Lenker steht im Verdacht, kurz vor 1:30 Uhr unter Alkoholeinfluss und mit überhöhter Geschwindigkeit eine Verkehrsinsel in der Ruster Straße überfahren und ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen beschädigt zu haben. Anschließend flüchtete der Mann von der Unfallstelle, konnte allerdings im Zuge einer eingeleiteten Fahndung, zusammen mit dem stark beschädigten BMW unweit der Schule festgestellt werden. Im Gespräch mit dem 26-Jährigen schlug der Streifenbesatzung aus Lahr eine Alkoholfahne entgegen, was sich bei einem erfolgten Alkoholtest in einem gemessenen Wert von über 1,5 Promille widerspiegelte. Der weitere Weg führte den Verdächtigen zum Polizeirevier Lahr zur Erhebung einer Blutprobe. Er muss nun mit dem Verlust seines Führerescheins rechnen. Der verursachte Sachschaden wird von den Ermittlern auf über 10.000 Euro geschätzt.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell