Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Farbschmierereien, Hinweise erbeten

GernsbachGernsbach (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag verunstaltete ein oder mehrere selbsternannte Künstler verschiedene Einrichtungen im Kurpark in Gernsbach, unter anderem die dortige Konzertmuschel. Ferner wurde auch die Garage und Mauer eines Anwesens in der Hildastraße mit Schriftzügen besprüht. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden von ungefähr 3.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau ermitteln wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bitten unter der Rufnummer: 07225 9887-0 um Hinweise.

