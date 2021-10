Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Wohnungseinbrecher auf frischer Tat ertappt - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (11.10.2021) einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, in ein Haus an der Rebmannstraße einzubrechen. Der 54 Jahre alte Bewohner des Hauses hörte gegen 13.10 Uhr Scheibenklirren im Ersten Stock. Als er nachschaute, traf er auf den 34-Jährigen, der gerade versuchte, durch ein Loch in einer Terrassentür zu steigen. Der mutmaßliche Einbrecher ergriff beim Erblicken des 54-Jährigen sofort die Flucht. Alarmierte Polizeibeamte nahmen ihn gegen 13.50 Uhr im Zuge der Fahndung an der Immenhofer Straße fest. Der kamerunische Tatverdächtige, der ersten Ermittlungen zufolge ohne festen Wohnsitz ist, wird im Laufe des Dienstags (12.10.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.

