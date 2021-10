Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstagmorgen (12.10.2021) mutmaßlich zwei Fahrzeuge in der Neckartalstraße und der Kocherstraße sowie ein Haustor an der Echazstraße beschädigt und ist danach geflüchtet. Ein 41-jähriger Opel-Fahrer war gegen 06.00 Uhr in der Neckartalstraße in Richtung Münster unterwegs, als auf Höhe der Hausnummer 199 ein weinroter VW Golf gegen das Heck des Opels fuhr und anschließend in Richtung Münster flüchtete. Kurz darauf meldete der Besitzer eines Mercedes, dass in der Kocherstraße sein Auto beschädigt wurde. Wenig später meldete auch eine Anwohnerin aus der Echazstraße, dass ein VW Golf gegen das Haustor eines Wohnhauses gefahren war. Das Fahrzeug mit Stuttgarter Zulassung blieb am Unfallort zurück, der Fahrer war offenbar geflüchtet. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen zum Fahrer oder der Fahrerin, insbesondere ob er oder sie für alle drei Unfälle verantwortlich ist, dauern an. Zeugen sowie weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

