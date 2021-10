Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Freitagnachmittag (08.10.2021) in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße Waren gestohlen zu haben. Zwei Ladendetektive im Alter von 57 und 28 Jahren beobachteten den Tatverdächtigen gegen 17.10 Uhr, wie er mehrere Kleidungsstücke im Wert von knapp 400 Euro aus der Auslage genommen und anschließend offenbar die Warensicherungen entfernt haben soll. Beim Verlassen des Geschäfts sprachen die Detektive den 26-Jährigen an, woraufhin dieser in Richtung Arnulf-Klett-Passage flüchtete, wo ihn zwei Beamte des Städtischen Vollzugsdienstes stellten und ihn der alarmierten Polizei übergaben. Der wohnsitzlose Deutsche ist am Samstag (09.10.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt worden, der diesen erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell