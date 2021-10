Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenlaube abgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Aus noch unbekannter Ursache ist am Samstagabend (09.10.2021) eine Gartenlaube an der Straße In den Ringelgärten in Brand geraten. Als alarmierte Kräfte der Polizei und der Feuerwehr gegen 22.00 Uhr eintrafen, stand die Laube bereits vollständig in Flammen. Durch das Feuer entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell