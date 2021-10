Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Unbekanntem geschlagen und beleidigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstag (09.10.2021) eine 62 Jahre alte Frau in einer Bäckerei an der Ulmer Straße mutmaßlich geschlagen und beleidigt. Zwischen dem Unbekannten und der 62-Jährigen kam es gegen 13.10 Uhr aus unbekannten Gründen zum Streit, in dessen Verlauf der Mann die Frau geschlagen und beleidigt haben soll. Der Täter hatte einen Vollbart und wird als etwa 185 Zentimeter groß und zwischen 25 und 35 Jahre alt beschrieben. Er war in Begleitung einer 25 bis 30 Jahre alten, 175 Zentimeter großen Frau, die ein langes Kleid und ein rosa-aprikotfarbenes Kopftuch trug. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 zu wenden.

