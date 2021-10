Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Wohnung

Stuttgart-Plieningen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montag (11.10.2021) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Paracelsusstraße ein Brand ausgebrochen. Bewohner des Hauses bemerkten gegen 06.30 Uhr Rauch in der Wohnung und alarmierten die Feuerwehr. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Durch das Feuer entstand in der betroffenen Wohnung ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand.

