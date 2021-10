Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 27-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einer Auseinandersetzung an der Theodor-Heuss-Straße sind in der Nacht zum Samstag (09.10.2021) ein 27-Jähriger schwer und zwei 25 und 26-Jährige leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen traf eine acht bis zehnköpfige Personengruppe kurz vor 3.00 Uhr auf die 25, 26 und 27 Jahre alten Männer. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten sollen mehrere Personen aus dieser Gruppe den 27 Jahre alten Mann geschlagen und mehrfach am Boden liegend getreten und beleidigt haben. Auch seine beiden Begleiter sollen geschlagen worden sein. Einer der Täter war etwa 20 Jahre alt, hatte nach hinten gegelte schwarze Haare. Er trug eine graue Sweatshirt-Jacke mit schwarzem Nike-Logo auf der Brust, weiße Sneakers der Marke Nike Air Force, eine blaue Jeans mit weitgeschnittenen Beinen, eine silberne Königskette sowie eine rote Lederumhängetasche. Ein anderer Täter war zwischen 17 und 21 Jahre alt und hatte eine mollige Statur. Er hatte kurze nach oben gegelte Haare die seitlich rasiert waren. Er trug einen blauen Pullover mit Aufdruck und eine helle Jeanshose. Die anderen aus dieser Gruppe waren ebenfalls 17 bis 21 Jahre alt und zwischen 160 und 175 Zentimeter groß. Die Ermittlungen zum Tatablauf und den Hintergründen der Tat dauern derzeit noch an. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

