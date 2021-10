Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang/-Möhringen/-Süd (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (08.10. bis 10.10.2021) in zwei Einfamilienhäuser am Oberen Kirchhaldenweg und an der Steinbrunnenstraße sowie in eine Wohnung an der Böheimstraße eingebrochen. Am Oberen Kirchhaldenweg schlugen die Täter zwischen Freitag, 19.00 Uhr und Samstag, 03.45 Uhr die Terrassentür ein, durchsuchten alle Räumlichkeiten und stahlen Schmuck von bislang unbekanntem Wert und einen Laptop. An der Steinbrunnenstraße hebelten die Täter in der Nacht zum Sonntag zwischen 18:30 Uhr und 00:20 Uhr ein Fenster im Erdgeschoß auf, über das sie dann in das Einfamilienhaus einstiegen. Hier betraten sie alle Zimmer, stahlen aber nichts. In die Wohnung an der Böheimstraße gelangten die Täter in der Nacht zum Sonntag zwischen 20:00 Uhr und 02:30 Uhr wahrscheinlich über ein geöffnetes Fenster. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stahlen die Täter hier Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

