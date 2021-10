Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in soziale Einrichtung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag (08.10.2021) in eine soziale Einrichtung an der Rümelinstraße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 19.00 Uhr und 06.10 Uhr auf unbekannte Weise in das Gebäude. Dort brachen sie weitere Türen auf und stahlen eine mobile Lautsprecherbox und einen Flachbildfernseher. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 in Verbindung zu setzen.

