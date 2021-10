Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Altenburger Steige/Haldenstraße hat sich ein 30 Jahre alter E-Scooter-Fahrer am Sonntagnachmittag (10.10.2021) schwere Verletzungen zugezogen. Der 30-Jährige fuhr gegen 16.45 Uhr die Altenburger Steige abwärts, als ein vor ihm fahrender 35-Jähriger mit seinem Nissan Micra an der Haldenstraße offenbar bremste, um nach rechts abzubiegen. Der 30-Jährige stieß mit dem E-Scooter gegen das Auto und stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von zirka 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell