Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Joggerin sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer hat am Sonntag (10.10.2021) eine 33 Jahre alte Joggerin im Unteren Schlossgarten sexuell belästigt. Der Unbekannte fuhr gegen 16.45 Uhr neben die joggende Frau und sprach sie an. Nachdem die 33-Jährige ihn zunächst ignorierte, spürte sie gegen 17.00 Uhr, wie ihr von hinten jemand unvermittelt an das Gesäß fasste. Dabei erkannte sie den Fahrradfahrer wieder der anschließend in Richtung Cannstatter Straße/Wolframstraße flüchtete. Der Radfahrer wird als 35 bis 40 Jahre alt, mit normaler Statur und leicht gebräunter Haut beschrieben. Er hatte dunkle kurze Haare mit Geheimratsecken, trug dunkle Kleidung und fuhr ein schwarzes Herrenfahrrad mit zwei schwarzen Gepäcktaschen. Zudem hatte er einen weißen Helm auf dem Gepäckträger eingeklemmt. Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell