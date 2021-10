Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam es am frühen Sonntagmorgen (10.10.2021) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde und ein Gesamtschaden in Höhe von 35.000 Euro entstand. Ein 21-Jähriger befuhr mit einem Alfa Romeo um 03.10 Uhr die Schwieberdinger Straße in Richtung Porscheplatz. Als hierbei das Heck seines Autos ausbrach, kam er von der Fahrbahn ab, streifte einen Lichtmast und rutschte in den Metallzaun eines Firmenareals. Infolge der starken Beschädigungen an seinem Alfa konnte der Fahrer nur noch durch die Beifahrertüre aussteigen. Das Auto wurde abgeschleppt, die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

